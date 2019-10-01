基隆國道車禍封閉 遊覽車駕駛無生命送醫 11:012019/10/01 中時 許家寧 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 遊覽車駕駛傷重無生命跡象送醫，7名乘客受有輕重傷。(許家寧攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 駕駛座位受損嚴重，司機救出時無呼吸心跳。(許家寧) 國三基隆麥金交流道傳遊覽車自撞車禍。(許家寧攝) 基隆國道三號驚傳車禍，今早9點半點一輛遊覽車行經基金北向出口閘道時，不明原因疑自撞路旁，駕駛座受嚴重撞擊，玻璃碎裂，車頭扭曲全毀，駕駛傷重救出時無生命跡象，送往醫院急救，車上7名乘客受有輕重傷，傷勢無大礙，目前交流道仍封閉中，下大武崙民眾請改道，車禍原因警方正調查中。 (中時 ) #車禍 #基隆 #原因 #生命 #國道 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩岸史話－防禦法軍各搞各的 官員好尷尬 04:092019/09/27 兩岸藝文 淡水區工人配電遭電擊 送醫不治 16:522019/09/27 社會 兩岸史話－安平港無險可守 靠炮台護安危 04:092019/09/28 兩岸藝文 和平島古城巡禮 基隆開講 04:102019/09/28 地方新聞 米塔颱風來襲 基隆醫院服務不中斷 01:222019/09/30 生活 颱風放假 基隆廟口人潮絡繹不絕 17:282019/09/30 生活 「米塔災情」基隆路基掏空 警急封路 17:042019/09/30 社會 淡水汽車四輪朝天翻覆 幸駕駛輕傷 23:022019/09/30 社會 悚！手機突爆炸 少女睡夢中慘死 09:332019/10/01 社會 南方澳跨海大橋倒塌 油罐車「瞬間」整台墜落 10:422019/10/01 社會 社會熱門新聞 南方澳跨海大橋倒塌 壓垮3漁船8外籍工受困 - 社會 驚悚！南方澳跨港大橋坍塌瞬間 油罐車從橋面摔落起火！ - 社會 世界第二座單鋼拱橋 象徵「一生一世」南方澳大橋垮了 - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 悚！手機突爆炸 少女睡夢中慘死 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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