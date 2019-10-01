駕駛座位受損嚴重，司機救出時無呼吸心跳。(許家寧)

國三基隆麥金交流道傳遊覽車自撞車禍。(許家寧攝)

基隆國道三號驚傳車禍，今早9點半點一輛遊覽車行經基金北向出口閘道時，不明原因疑自撞路旁，駕駛座受嚴重撞擊，玻璃碎裂，車頭扭曲全毀，駕駛傷重救出時無生命跡象，送往醫院急救，車上7名乘客受有輕重傷，傷勢無大礙，目前交流道仍封閉中，下大武崙民眾請改道，車禍原因警方正調查中。

(中時 )