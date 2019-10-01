直播》南方澳跨海大橋倒塌 漁工受困現場搶救中 10:552019/10/01 中時電子報 張達智 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 宜蘭南方澳跨海大橋坍塌。（民眾提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南方澳大橋倒塌現場直播 宜蘭南方澳跨海大橋今早驚傳倒塌，現場正在搶救中，中時電子報直播現場最新狀況。 (中時電子報) #現場 #中時 #電子報 #直播 #倒塌 也許您會感興趣 推薦閱讀 辣妹直播主謊稱要養兒 騙網友1萬 13:112019/09/28 社會 陳昭榮見江國賓打開話匣子 雙一哥同框直播賣房 22:072019/09/28 娛樂 妹低胸女僕裝開直播 親哥反應讓網友崩潰 00:022019/09/30 社會 柏林圍牆倒塌30週年 露天歷史工作坊喚起記憶 10:032019/09/30 國際 中颱米塔侵襲 基隆路樹倒塌 10:272019/09/30 生活 啃老男怒殺全家 只為「供養」情色直播妹 11:082019/09/30 社會 網紅沒穿內衣 綁髮一舉手2粒掉出 21:072019/09/30 正妹 南方澳跨海大橋倒塌 壓垮3漁船8外籍工受困 09:432019/10/01 社會 美女博士直播爆紅！網瘋朝聖學習 10:172019/10/01 正妹 南方澳跨海大橋倒塌 油罐車「瞬間」整台墜落 10:422019/10/01 社會 社會熱門新聞 南方澳跨海大橋倒塌 壓垮3漁船8外籍工受困 - 社會 驚悚！南方澳跨港大橋坍塌瞬間 油罐車從橋面摔落起火！ - 社會 世界第二座單鋼拱橋 象徵「一生一世」南方澳大橋垮了 - 社會 南方澳大橋搶救中 鄉民竟扯縣長是國民黨！ - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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