10月1日的中共建政70周年慶祝活動，是中方至今最大的一場武器秀，而其中最引人關注的，就是高超音速航母殺手陸東風-100。

據《觀察者網》報導，東風-100飛彈的固體助推器直徑與東-11A飛彈相同，但上方的巡弋飛彈部分直徑要小不少，彈體頭部有可拋棄的保護罩，而彈體中部則是小展弦比的彈翼，彈體尾部有兩個疑似衝壓發動機進氣口的裝置。

這款飛彈最大的射程為2000-3000公里，飛行速度可達音速的3-4倍，可以精確打擊地面目標，或攻擊大型水面艦艇目標。

(中時電子報)