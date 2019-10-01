高超音速航母殺手 陸東風-100現身 10:532019/10/01 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 東風-100飛彈在解放軍10月1日大閱兵中現身。（央視截圖） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 10月1日的中共建政70周年慶祝活動，是中方至今最大的一場武器秀，而其中最引人關注的，就是高超音速航母殺手陸東風-100。 據《觀察者網》報導，東風-100飛彈的固體助推器直徑與東-11A飛彈相同，但上方的巡弋飛彈部分直徑要小不少，彈體頭部有可拋棄的保護罩，而彈體中部則是小展弦比的彈翼，彈體尾部有兩個疑似衝壓發動機進氣口的裝置。 這款飛彈最大的射程為2000-3000公里，飛行速度可達音速的3-4倍，可以精確打擊地面目標，或攻擊大型水面艦艇目標。 (中時電子報) #高超音速飛彈 #東風 #閱兵 #中國大陸 #航母殺手 也許您會感興趣 推薦閱讀 美境外首發 那指100期貨30日掛牌 04:092019/09/27 財經要聞 泰國網紅Cos應援 29日桃園農業博覽會現身 12:112019/09/27 生活 老家眷村鄉親赴議會打氣 韓現身成「彩蛋」 12:352019/09/27 政治 北京飛美11hr 東風-41只需45分鐘 04:092019/09/28 焦點新聞 終極殺器 為什麼東風41那麼難防 04:092019/09/28 焦點新聞 抗議蔡政府 蔣經國嫡長孫蔣友松、雷倩現身力挺 16:422019/09/28 政治 超級原舞曲 超過100位熱舞原民青年high翻台中 21:522019/09/28 生活 阿富汗總統大選投票 至少9死100傷 11:062019/09/29 國際 世界最速男 9秒76摘百米金牌 11:172019/09/29 體育 《大閱兵》建政70年 陸首亮相新武器搶先看 20:592019/09/30 軍事 軍事熱門新聞 德國公司稱 無源雷達可追蹤F-35戰機 - 軍事 高超音速航母殺手 陸東風-100現身 - 海軍 少來！美航母南海行 陸艦上下圍觀 - 軍事 《大閱兵》建政70年 陸首亮相新武器搶先看 - 軍事 《大閱兵》習將宣告國防軍隊深化改革初步完成 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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