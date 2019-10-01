蘇澳當地知名地標的南方澳漁港跨海橋，在今日上午經船崩塌，目前傷亡情況不明，工程人士認為，有可能是因為強風造成橋面板上下振盪，應力超過設計強度而崩塌。

工程界人士指出，米塔颱風帶來強風，南方澳跨海橋可能因為受到米塔颱風的風力作用，導致橋面板上下振盪，造成應力超過設計強度而釀成意外。

但工程界人士指出，南方澳跨海橋斷裂，也不排除可能是鋼纜鬆脫破壞，造成鋼構接頭破壞，詳情仍待詳細調查才能釐清真相。

(中時 )