南方澳跨海橋斷裂 工程界人士：疑強風造成橋面上下振盪 10:592019/10/01 中時 陳俊雄 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 南方澳大橋坍塌，油罐車遭壓起火冒出黑煙。（照片來源：蘇澳鎮公所臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蘇澳當地知名地標的南方澳漁港跨海橋，在今日上午經船崩塌，目前傷亡情況不明，工程人士認為，有可能是因為強風造成橋面板上下振盪，應力超過設計強度而崩塌。 工程界人士指出，米塔颱風帶來強風，南方澳跨海橋可能因為受到米塔颱風的風力作用，導致橋面板上下振盪，造成應力超過設計強度而釀成意外。 但工程界人士指出，南方澳跨海橋斷裂，也不排除可能是鋼纜鬆脫破壞，造成鋼構接頭破壞，詳情仍待詳細調查才能釐清真相。 (中時 ) #跨海 #南方澳 #工程界 #颱風 #面板 也許您會感興趣 推薦閱讀 米塔路徑再偏西 撲台率大增！這時段風雨最可怕 17:322019/09/28 生活 米塔颱風不斷增強 氣象局發布海上颱風警報 09:332019/09/29 生活 颱風來襲醫院暫停門診 長庚設有颱風特別門診 00:022019/09/30 生活 面板業掀舊線關廠、轉型潮 04:102019/09/30 產業．科技 大陸市場需求回溫 中小尺寸電視面板 Q4有望止跌 04:102019/09/30 產業．科技 颱風最新動態 氣象局：暴風圈觸花東陸地 往北移動 10:072019/09/30 生活 中颱米塔影響 基隆午間起停收垃圾 10:292019/09/30 生活 颱風假不支薪老闆為何不放？網揭暗黑真相 13:122019/09/30 生活 颱風眼開了！颱風論壇：米塔正努力捲！ 14:102019/09/30 生活 颱風假不同調？新竹縣決定放假是這個原因 14:362019/09/30 生活 社會熱門新聞 南方澳跨海大橋倒塌 壓垮3漁船8外籍工受困 - 社會 驚悚！南方澳跨港大橋坍塌瞬間 油罐車從橋面摔落起火！ - 社會 世界第二座單鋼拱橋 象徵「一生一世」南方澳大橋垮了 - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 悚！手機突爆炸 少女睡夢中慘死 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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