宜蘭南方澳跨港大橋坍塌 林佳龍趕往宜蘭 11:232019/10/01 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 宜蘭南方澳跨港大橋1日上午驚傳坍塌，在立法院備詢的交通部長林佳龍收拾東西後趕往宜蘭。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭南方澳跨港大橋1日上午驚傳坍塌，在立法院備詢的交通部長林佳龍收拾東西後趕往宜蘭。(圖文／姚志平) (中時 ) #宜蘭 #部長 #備詢 #交通 #南方澳 也許您會感興趣 推薦閱讀 雨狂炸還沒停！北北基宜5度豪大雨特報 19:452019/09/27 生活 交通公園探險 小小尖兵報到 13:382019/09/28 生活 南方澳跨海大橋倒塌 壓垮3漁船8外籍工受困 09:432019/10/01 社會 一閃神就被罰！15項交通新制今上路 10:312019/10/01 生活 南方澳大橋塌 國防部派M3浮門橋車救援 10:332019/10/01 社會 南方澳跨海大橋倒塌 油罐車「瞬間」整台墜落 10:422019/10/01 社會 世界第二座單鋼拱橋 象徵「一生一世」南方澳大橋垮了 10:422019/10/01 社會 南方澳大橋扯林姿妙 網怒轟：游錫堃發包！ 11:162019/10/01 社會 直播》南方澳跨海大橋倒塌 漁工受困現場搶救中 10:552019/10/01 社會 南方澳跨海橋斷裂 工程界人士：疑強風造成橋面上下振盪 10:592019/10/01 社會 政治熱門新聞 王金平恐沒下一步！傳親民黨屬意他出馬 - 政治 刷了台大畢業生是誰？面試主管起底竟是... - 政治 震怒有理？黃暐瀚直言：蘇可能弄錯兩件事 - 政治 韓國瑜還能重演去年逆轉勝？網道破關鍵冷回 - 政治 韓國瑜選情雪崩？藍營本土派支持者竟向「他」喊話 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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