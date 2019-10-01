南方澳跨海大橋倒塌現場直擊。（李忠一攝）

南方澳大橋倒塌驚悚畫面。（李忠一攝）

南方澳大橋倒塌驚悚畫面。（李忠一攝）

南方澳大橋倒塌驚悚畫面。（李忠一攝）

南方澳大橋倒塌驚悚畫面。（李忠一攝）

宜蘭縣蘇澳鎮南方澳跨海大橋，今早（1日）約9時30分傳出倒塌，傳出約有21人受傷，3漁船燒起並有8名外籍員工受困，另有一貨車僅差幾公尺未過橋面，連車帶人斷落橋下，驚悚畫面如災難電影情節。

南方澳大橋倒塌驚悚畫面。（李忠一攝）

(中時電子報)