外交部長吳釗燮致贈紀念牌給即將離任的日本代表沼田幹夫，遭酸是「媚日派」，沼田幹夫今天回酸，強調他在台灣有兩位「大哥哥」李大維和邱義仁，「也許明天台灣的報紙就會刊登個人是『媚台派的代表』。」

吳釗燮日前致贈沼田紀念獎牌，上面寫著「感謝沼田幹夫大使，我最敬愛的大哥哥，任內的完美服務 外交部長吳釗燮」，遭藍委酸「媚日」，網友甚至怒批是「女優用語」。

蔡英文總統今天上午頒發大綬景星勳章給日本台灣交流協會台北事務所代表沼田幹夫。沼田幹夫罕見親自回應。

沼田幹夫致詞時表示，對於總統親自贈勳給他個人，他喜出望外的喜悅，也感到非常榮幸。他話鋒一轉主動提到，「今天早上一起床看到聯合報的新聞，也刊載吳釗燮部長跟個人有關的一些評論與報導。聯合報的報導批判吳部長對個人的稱呼是『最親愛的大哥哥』，事實上，個人在台灣有『最親愛的大哥哥』兩位，也有『最親愛的小弟弟』兩位」。

他說，對他個人而言，「最親愛的大哥哥」就是國安會秘書長李大維和及台日協會會長邱義仁。在台灣「最親愛的小弟弟」就是外交部長吳釗燮和國安會諮詢委員林成蔚。

沼田幹夫反酸，他個人在台灣有這麼多的大哥哥跟小弟弟，「也許明天台灣的報紙就會刊登個人是『媚台派的代表』。」

沼田幹夫表示，5年3個月他奉派到台灣之前，在東京出發時候，日本某位高官曾經跟他說過，日本的將來與台灣取決於跟台灣的關係如何增進，如何強化，所以你的任務非常的任重道遠。

因此他每天工作前，會先向佛壇佛像先淨水，才開始一天的工作。每天這樣的工作，也讓他想起日本那位高官的話。他意有所指的說，對日本而言，也許認為這是對台灣是好事，可是相反的，「台灣本身有人覺得這樣會帶來不高興、或者不好的。這5年3個月的任期，個人都是在這樣的想法反覆當中來執行任務。」

(工商 )