美國時間30日凌晨2點20分，大陸知名網路企業網易旗下的線上教育業務「網易有道」正式向美國證券交易委員會（SEC）遞交赴美IPO招股書。如果成功上市，網易有道將成為網易旗下第一個獨立上市的公司。

據招股書披露，有道擬在紐交所融資最多3億美元，股票代碼為「DAO」，承銷商包括花旗集團、摩根士丹利、中金公司、瑞士信貸、匯豐銀行。

2019年上半年，有道營收為人民幣（下同）5.485億元（年增67.7％），淨虧損1.68億元（去年同期淨虧損8,280萬元）。2018年全年，有道總營收為7.316億元，淨虧損2.09億元。

IPO前，控股股東為網易，持有66.2％股權。網易創始人丁磊持有30.1％股權，網易有道CEO周楓持股20.6％，網易有道副總裁吳迎暉持股1.9％。

在此次IPO發行同時，有道還同步進行私募配售。網易最大機構股東Orbis基金，承諾購買1.25億美元的A類普通股。

本次募資將主要用於四個方面：進一步投資技術和產品開發、品牌和營銷工作、擴大用戶群、滿足公司的運營資金。

(工商 )