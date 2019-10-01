21歲張姓男子與5名友人1日凌晨3時，在新北市三重區正義北路上KTV包廂飲酒歡唱，席間吳男不滿店員態度，憤而砸酒杯造成店員眼角受傷，一行人在店內鬧事毀損設施；員警獲報欲了解狀況時，一干人等藉著酒意對警員嗆聲，甚至暴力出手推徐姓派出所所長，警方立即出動42名快打警力，將鬧事的6人壓制帶回偵訊。
警方表示，6人在凌晨3時許在同一個包廂內飲酒歡唱，快散場時，吳男酒後因不滿店員態度，憤而砸破玻璃酒杯亂揮，造成店員眼角擦傷，一干人毀損店內多項設施；警方獲報欲前往了解，不知好歹的一行人出言不遜辱罵警方外，其中一名張男，甚至出手欲推倒三重所所長徐子胤，尤男和蘇男更囂張在旁助勢。
三重分局偵查隊長鄭偉豪表示，警方隨即出動42名快打警力，將鬧事的6人都壓制帶回，除將6人予以保護管束，而推派出所長21歲張男，與在旁助勢的蘇男、尤男訊後再依妨害公務罪嫌進一步偵辦。
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(中時 )
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