宜蘭縣南方澳跨港大橋來是蘇澳地區的地標，今天上午9點半左右突然傳出橋梁斷裂，引起各界譁然。跨港大橋是國內獨一無二單鋼拱橋，更是亞洲第一座雙叉式單拱橋，1998年6月落成並通車，耗資2億5000萬元打造，目前橋齡20年。

南方澳漁港的大橋由於造型特殊，單拱船形橋巧思設計，橋柱上選用別具風格的魚蝦蟹造型設計，並設觀景平台讓遊客觀賞漁帆歸航美景特色，橋長140公尺，橋寬15公尺。除了可將南方澳美景盡收眼底外並象徵觀光事業美好的願景。

跨港大橋由亞新工程顧問股份有限公司設計，立永營造有限公司承建，耐候性高強度低合金鋼的鋼材打造，在1996年1月27日開工，耗時2年在1998年6月20日完工，工程造價2億5000萬元。

這座橋有港務局管理，不只是景觀橋，更是將南方澳環狀路線串起的重要地標。早年從第一漁港到對岸造船廠要繞一大圈，1976年搭建水泥駝背橋，但橋太窄過低，造船廠大船無法順利進出，漁船雷達天線通過時也常碰觸橋墩，於是在1998年興建跨港大橋，大橋離海平面18公尺，以解決大型漁船無法通行之困境，使得南方澳漁港得以長遠發展，並作為豆腐岩海岬及東側新建碼頭對外連絡之捷徑，與現有環港道路形成環狀網路。

(中時 )