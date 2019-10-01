美麗的拍賣助理在拍賣MASERATI名車前，特別發動引擎刺激買氣。（洪榮志攝）

前台聯台南市黨部主委陳昌輝以80萬元拍得義大利名車MASERATI Ghibli。（洪榮志攝）

台南地檢署、行政執行署台南分署聯合拍賣會上首度出現新車價近400萬元的義大利名車MASERATI Ghibli，1日上午順利拍出。由前台聯台南市黨部主委陳昌輝以80萬元拍得，再加上債務餘額及鑑定、檢修、零件維修保養等費用124萬多元，總支付金約203萬多元。

陳昌輝強調，MASERATI一向是男人的夢幻汽車，今天能夠拍得非常高興。但因太太平日操持家務十分繁忙，最近又懷了第3胎，他打算買來送給太太代步。

今天的聯合拍賣會深受矚目，因為除了2015年出廠的MASERATI外，還有2015年出廠BENZ C300、2013年出廠BMW 528名車各1輛。其中，MASERATI的起拍價為60萬元，另有債務餘額123萬3414元、鑑定費1200元、檢修費600元、零件維修保養7500元；BMW為35萬元，另有債務餘額34萬7000元、罰款900元、鑑定費用1100元；BENZ為100萬元。

聯合拍賣會的首件拍品即是MASERATI名車，拍賣官為刺激買氣，還特別請美麗的拍賣助理，坐上名車發動引擎，讓現場有意搶拍的民眾，聽聽名車低沈有力的引擎聲浪。3輛名車除MASERATI以80萬元拍出外，BMW也以57萬元拍出，BENZ則以130萬元拍出。

(中時 )