金錢豹娛樂等集團工程部洪姓副理，在2016年負責集團旗下在「聚品軒婚宴會館」等2家餐廳裝修工程，向各工程承攬廠商收取5％至15％回扣，金錢豹集團負責人袁昶平發現裝修工程款大幅高出其他家餐廳，並有廠商傳出洪男動手腳收回扣情事，向調查處舉發。台中地檢署追查出洪男向7家廠商，共收取回扣高達1318萬餘元，依背信罪將洪起訴。

起訴書指出，52歲洪男在2004年間受雇在袁昶平所經營的金錢豹餐飲集團，袁在2015年6月間成立「首元投資開發股份有限公司」後，仍在該集團旗下的葳格教育集團、金錢豹娛樂集團及寶麗金餐飲集團等事業體擔任工程部副理。

洪男在2016年2月間經袁及范姓工程處長指示，負責寶麗金餐飲集團旗下設在台中市的「聚品軒婚宴會館」、「寶麗金鑫悅富餐廳—崇德店」等2家婚宴餐廳裝修工程，有權限決定設計、發包、監工、驗收及支付工程款，而以「工程介紹費」向7家廠商收取工程款5％至15％不等的回扣，合計共1318萬餘元。

洪男坦承向廠商收取款項，但是否認背信，他辯稱他並沒有太大權限，任何事都要經由范姓處長，從設計、規劃、發包、施工及驗收都是范所決定，他向廠商收的不是「回扣」，而是「工程介紹費」，且未曾對廠商施壓或是刁難，但他坦承並未告知范及袁，向廠商收取介紹費。

相關廠商作證直指被洪男索取工程款回扣，有廠商指出，承攬裝修工程時並無簽訂書面契約，他在議價時在紙張上寫「10％」、「估價單重」、「口風緊」等內容，所承攬的工程並非洪男所介紹，洪男收取的款項是回扣，廠商會付回扣是為避免施作過程被洪男刁難。

另還有廠商指稱，為支付洪男回扣，在報價時刻意提高報價，洪男除會砍價外，還會收取回扣，導致廠商犧牲利潤。

(中時 )