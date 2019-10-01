宜蘭縣蘇澳鎮南方澳跨海大橋1日傳出倒塌，交通部長林佳龍正趕往現場，當地漁民抱怨，橋梁倒塌原因恐怕是因為長期載運消波塊，讓橋墩不堪負荷倒掉，一直以來都有反應，但是狗吠火車，憾事還是發生了。

南方澳跨海大橋今天上午9時多，突然斷毀塌落海中壓毀漁船，已有多名傷者送醫急救，據了解，目前仍有5名外籍漁工受困被壓毀的漁船中。

當地漁民抱怨，長期以來都有載運消波塊的重車行經跨海大橋，大家都很擔心橋梁會不堪負荷，有向相關單位反應，但卻是狗吠火車，沒有人改善情況，研判這可能是斷橋原因。

(中時 )