南方澳橋塌 北榮災難醫學動員支援 11:142019/10/01 中時 陳志祥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北榮總緊急動員支援南方澳橋現場救災。（北榮提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 因應南方澳大橋坍塌，台北榮總蘇澳分院已啟動緊急醫療救護，北榮總院亦即刻派急診部災難醫學科黃獻皞主任帶領多名外科醫師前往支援，總院加護病房與燒傷中心已控管病床，保留給後送病人。 (中時 ) #醫學 #支援 #榮總 #災難醫學 #南方澳 也許您會感興趣 推薦閱讀 南方澳跨海大橋倒塌 壓垮3漁船8外籍工受困 09:432019/10/01 社會 驚悚！南方澳跨港大橋坍塌瞬間 油罐車從橋面摔落起火！ 10:192019/10/01 社會 南方澳大橋塌 國防部派M3浮門橋車救援 10:332019/10/01 社會 南方澳跨海大橋倒塌 油罐車「瞬間」整台墜落 10:422019/10/01 社會 世界第二座單鋼拱橋 象徵「一生一世」南方澳大橋垮了 10:422019/10/01 社會 直播》南方澳跨海大橋倒塌 漁工受困現場搶救中 10:552019/10/01 社會 南方澳跨海橋斷裂 工程界人士：疑強風造成橋面上下振盪 10:592019/10/01 社會 米塔吹垮南方澳大橋？氣象局曝昨天風雨程度 11:002019/10/01 生活 根本絕命終結站！南方澳大橋瞬間崩塌畫面網怕爆 11:052019/10/01 生活 南方澳斷橋 國軍水下作業隊搜救 11:012019/10/01 社會 生活熱門新聞 南方澳跨港大橋崩塌 橋齡曝光了 - 生活 北北基不放颱風假為何被噓爆？網友神解 - 生活 北投溫泉路土石崩落塌陷 整排轎車滑落 - 生活 根本絕命終結站！南方澳大橋瞬間崩塌畫面網怕爆 - 生活 米塔快速北移 氣象專家：台灣很幸運 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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