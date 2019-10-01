宜蘭縣蘇澳鎮南方澳跨海大橋1日傳出倒塌，縣長林姿妙約10時30分抵達現場，她表示，一切救人要緊，會馬上成立災害應變中心，消防局人員陸上海上全部進駐，已經在急救，而且21個局處全部動起來，讓傷害減到最低。

(中時 )