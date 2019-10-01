香港首富李嘉誠曾因呼籲北京處理反送中對年輕人網開一面，遭大陸官媒批評，甚至遭點名要求對捐地解決青年住房問題表態。在北京今天熱烈慶祝「十一」國慶時，李嘉誠雖獲邀參加代表團前往北京參加慶典，但卻以私人理由婉拒。

據《中央社》報導，香港特首林鄭月娥昨天以團長身分率領240人政商界代表團到北京參加中共建政70週年活動，團員包括官員、警察、政商界人士等，其中，李嘉誠未見名單內。

英文《南華早報》引述消息報導，長和系資深顧問李嘉誠及九龍倉集團首席顧問吳光正均有獲邀參加代表團上京，但兩人都以私人理由婉拒。不過，香港01報導，李嘉誠之子、長江實業暨長江和記主席李澤鉅將代表出席中共建政70週年慶祝活動。

報導說，香港民間發起反對修訂逃犯條例（反送中）運動以來，香港抗爭示威不斷，李嘉誠8月16日在香港多家報紙刊登廣告，用語包括「最好的因可成最壞的果」、「以愛之義、止息怒憤」、「黃台之瓜，何堪再摘」，呼籲社會盡快回復平靜。

此後網上又傳出李嘉誠出席大埔慈山寺活動時的表態說，希望執政者能對「未來主人翁」網開一面。他表示，雖然法律與人情有衝突，但希望大家能為對方想一想，「好多大事都可以化為小事」。

但中共黨媒人民日報9月13日刊文稱，香港居住問題正變得日趨嚴重，導致大批年輕人對未來無力感，進而捲入仍在發酵的反修例示威中。香港地產商是時候釋放最大善意，不應搞囤地居奇，幫助政府解決住房等民生問題。

香港「四大家族」中的3家紛紛表態支持政府收回農地，但李嘉誠家族旗下長實集團9月28日表示，一直以來，李嘉誠基金會及長實也有以捐款方式，直接支持不同的社會公益項目，目前不打算跟進3家的善舉。

(中時電子報)