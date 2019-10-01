鑑於大陸近期拿下台灣兩個邦交國，國民黨立委曾銘宗今（1）日在立法院質詢時詢問，大陸如果取消「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）適用，政府該如何因應？經濟部長沈榮津表示，大約會影響外貿5％，影響不多，最主要以石化為主，將協助業者分散市場及產業升級轉型。

立委曾銘宗今質詢時引述9月23日國家安全會議最新的評估報告，指大陸在外交戰之後，可能在經濟上取消對我國產業效益不小的ECFA適用，過去ECFA適用金額大約都在200多億元，政府是否有評估如何因應？

沈榮津回應，中美貿易戰火之下，台商對於工廠生產的佈局進行全面檢討，朝向全球化，兩岸貿易則是共創雙贏，對方也需要台灣的零件，兩岸應該是互相的。

曾銘宗特別呼籲，國安單位已經警示，萬一發生，將影響台灣約「200多億美元」的外貿，去年就有236億美元，政府如何拿出一套協助產業，特別是石化業、傳統產業的應對措施，應積極思考。

(工商 )