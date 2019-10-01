選在大陸十一國慶這一天，作家龍應台在臉書重新貼出她在2010年於北京大學的「中國夢」演講稿，回應陸媒和大陸網友對於她日前於臉書提及「反送中」的批評。她表示當時文章貼出，才發現雖然海峽隔絕，臉書禁止，大陸讀者其實還是「看得到臉書」，「兩萬多條留言，90％來自翻牆的讀者，語言粗暴者不少。」

但龍應台也認為，「沒有關係，粗暴往往是因為不了解，而不了解往往是製造出來的——牆的目的，就是使人看不見，使人無知，使人粗暴。」

龍應台更在臉書上向大陸讀者喊話，希望大家閱讀當年講稿，「讓願意思考的讀者在這樣一個意義深沈的日子裡，做一點深沉安靜的、獨立的思考。讀了講稿你也許還是憤怒的，或者更憤怒，沒關係，憤怒之餘，沈靜片刻，想一想很多事情的『為什麼』，那麼你的初心，就越過牆了。」

講稿中提及龍應台的「中國夢」，她不在乎「大國崛起」或「血濃於水」，在乎的是大國如何對待弱勢與少數，如何包容意見不同的異議分子，「如果我們對於文明的尺度完全沒有共識，如果我們在基座的價值上，根本無法對話，『血濃於水』有意義嗎？」

龍應台在講稿中表示，「我對中國的希望是真誠的。但是請不要跟我談『大國崛起』，請不要跟我談『血濃於水』，我深深盼望見到的，是一個敢用文明尺度來檢驗自己的中國。」

龍應台日前於9月2日在臉書發文，提及對香港「反送中」看法，以「花園裡的雞蛋」做比喻，呼籲當局不該以武力鎮壓，否則不是香港人背叛「祖國」，而是香港被「祖國」背叛。

龍應台當時表示，如果大陸人民不去了解香港，硬要把香港人定為「港獨」，把香港青年當作國家的敵人、外國勢力的走狗，「恐怕是21世紀崛起的中國最不幸的粗暴和愚昧了。」然而不只人民日報、央視等媒體藉由評論反駁「只見雞蛋，不見炸彈」，也有許多大陸讀者翻牆怒罵。

(中時 )