米塔颱風雖已漸漸遠離台灣，不過帶來驚人雨量，台北北投一處社區昨(29日)晚間10點多左右傳出災情，北投溫泉路68巷14號旁停車場空地，疑中颱所夾帶豪雨沖刷不斷，造成路面塌陷、土石崩落，一整排9輛轎車成45度滑落，現場險象環生。附近居民聽到一陣巨響，向後陽台查看，發現擋土牆石塊衝進陽台，門已打不開了。

北投民宅土石崩落衝進民宅。（照片/游定剛 拍攝）

住在停車場邊坡坍塌，第一排下方處的住戶表示「昨天晚間10點半左右，聽到一陣轟隆巨響，向陽台查看，發現土石全衝進陽台，門都已經打不開，鄰長幫打防災中心電話，當時更傳出陣陣瓦斯味道。消防人員擔心上方車子會因滑落，造成安全上的問題，連同1、2樓住戶一起撤離」

土石坍方第一排受災戶李小姐盼申請國賠。（照片/游定剛 拍攝）

北投經過一夜的狂炸雨，造成土石崩落直衝一處民宅，《中時電子報》記者今(1日)一早來到受災戶家中，住戶打開大門客廳、餐廳滿地都是黃塵滾滾的泥濘，大量雨水衝進屋內成小河，屋主帶著記者來到後陽台，後方邊坡的土石直衝進後陽台，畫面讓人觸目驚心。居民李小姐無奈表示「現在這樣我真的不知道該怎麼辦?我要先報警嗎?」頻向記者詢問「我這可以申請國賠嗎?」

驚險！北投溫泉路土石崩落衝民宅 釀9台轎車45度慘滑土坡

北投豪雨轟炸，泥水大量湧入民宅。（照片/游定剛 拍攝）

豪雨沖刷土石崩落北投一處民宅後陽台。（照片/游定剛 拍攝）

(中時電子報)