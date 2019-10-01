南方澳大橋上午突傳坍塌，倒塌瞬間，現場正好有三艘停放在下方碼頭的圍網漁船，船上不少漁工在船上修補漁網，橋面塌陷的瞬間，剛好直接壓在下方漁船上，造成漁船被砸斷成一半，船上的漁工當場也受困在船艙內。

救難人員正在漁船沉沒處搜救生還人員。(李忠一攝)

根據救援畫面，事發後，其他漁船的船員紛紛前往救援，但至少有8名漁工受困在艙內，從畫面中可以看出，包括宜蘭縣消防局以及海軍、海巡署人員都已經在現場逐一搜尋，並一一確認位置進行救援，但因為疑似有漁工在水面下的艙內，海軍也派出十餘名救難大隊潛水人員前往搜救。

救難人員在現場搜救受困漁工。(李忠一攝)

(中時電子報)