搜救受困8漁工畫面曝光 警消與死神搶時間 11:232019/10/01 中時電子報 戴志揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 救難人員己將現場封鎖全力救援受困漁工。(李忠一攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南方澳大橋上午突傳坍塌，倒塌瞬間，現場正好有三艘停放在下方碼頭的圍網漁船，船上不少漁工在船上修補漁網，橋面塌陷的瞬間，剛好直接壓在下方漁船上，造成漁船被砸斷成一半，船上的漁工當場也受困在船艙內。 救難人員正在漁船沉沒處搜救生還人員。(李忠一攝) 根據救援畫面，事發後，其他漁船的船員紛紛前往救援，但至少有8名漁工受困在艙內，從畫面中可以看出，包括宜蘭縣消防局以及海軍、海巡署人員都已經在現場逐一搜尋，並一一確認位置進行救援，但因為疑似有漁工在水面下的艙內，海軍也派出十餘名救難大隊潛水人員前往搜救。 救難人員在現場搜救受困漁工。(李忠一攝) (中時電子報) #畫面 也許您會感興趣 推薦閱讀 滑翔翼賞景 2男自拍慘成最後畫面 11:552019/09/27 時事 小貓受困變電所熱死 動保團體批：貓咪版八掌溪 09:192019/09/30 社會 蘇貞昌又發飆！防颱視訊這縣市讓他等到臉黑 09:172019/09/30 社會 蘇揆視訊等5分鐘 花蓮消防局回應 11:212019/09/30 生活 勸不聽 颱風天釣魚烏來2民眾受困待救 13:162019/09/30 社會 小貓受困疑熱死 中市府將懲處檢討 14:242019/09/30 社會 女神遇見一代西施 林青霞與江青出遊 04:102019/10/01 娛樂新聞 南方澳跨海大橋倒塌 壓垮3漁船8外籍工受困 09:432019/10/01 社會 直播》南方澳跨海大橋倒塌 漁工受困現場搶救中 10:552019/10/01 社會 根本絕命終結站！南方澳大橋瞬間崩塌畫面網怕爆 11:052019/10/01 生活 社會熱門新聞 南方澳跨海大橋倒塌 壓垮3漁船8外籍工受困 - 社會 南方澳大橋斷 工程界人士：疑人為疏失致鋼構接頭損壞 - 社會 驚悚！南方澳跨港大橋坍塌瞬間 油罐車從橋面摔落起火！ - 社會 南方澳大橋扯林姿妙 網怒轟：游錫堃發包！ - 社會 獨家曝光》空中直擊南方澳漁港坍塌現場 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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