新北市即日起全額補助出生滿6至24周的弱勢家庭嬰幼兒至衛生所施打口服疫苗，預計千餘名嬰幼兒受惠。（新北市衛生局提供／譚宇哲新北傳真）

新北市嬰幼兒有福了！新北市府侯友宜今年5月在市議會市政總質詢中允諾，將補助中低收入戶孩童約400萬元施打口服輪狀病毒疫苗，如今兌現承諾，即日起全額補助出生滿6至24周的弱勢家庭嬰幼兒至衛生所施打口服疫苗，預計千餘名嬰幼兒受惠。

輪狀病毒常見引起嬰幼兒嘔吐、發燒，甚至嚴重水狀腹瀉，雖有口服疫苗，但一個療程下來2劑要價4000元，讓許多經濟弱勢家庭無力負擔，新北市議員張志豪5月在市政總質詢中爭取市府補助，獲得侯友宜當場允諾。

侯友宜指出，世界衛生組織調查，經濟弱勢族群常因醫療資訊不足、經濟狀況不佳等因素，以致家中幼童成為感染輪狀病毒的高危險群，而治療輪狀病毒感染目前沒有特效藥，最有效的預防方式就是口服輪狀病毒疫苗，可降低感染的風險及住院率，減輕弱勢家庭醫療費用支出。

新北市衛生局長陳潤秋指出，輪狀病毒主要傳染途徑為食物、飲水汙染及體液傳染，嬰幼兒感染後會嘔吐、腹瀉、發燒甚至脫水，嚴重者病程長達10天，常須住院治療，預防傳染輪狀病毒，父母及嬰幼兒應勤洗手，尤其外出回到家後，先洗手再與嬰幼兒接觸。

(中時 )