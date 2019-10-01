受中颱米塔影響，今日仍有多班船隻航線停航，交通部航港局表示，截至今早10點為止，共有10航線，計34航次停航。

停航路線包括基隆-馬祖停航1航次、臺北-平潭停2航次、馬祖福澳-福州琅岐停4航次、北竿白沙-福州黃岐停4航次、南竿-莒光停6航次、南竿-北竿停10航次、南竿-東引停1航次、臺中-平潭停2航次、富岡-綠島停2航次、富岡-蘭嶼停2航次。

(中時 )

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