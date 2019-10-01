南方澳跨海大橋塌 造成2400戶大停電！ 11:182019/10/01 中時電子報 吳侑縈 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 (圖/蘇澳鎮公所提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南方澳跨海大橋倒塌後，除了傳出有漁民受困、油罐車整台摔落等情事外，也造成在南方澳附近約2400戶民宅皆停電。目前台電人員正全力搶修中，台電亦表示，停電主因是受到跨港大橋斷裂壓到電線所致，目前已積極搶修中。 (中時電子報) #大橋 #停電 #南方澳 #台電 #跨海 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩岸高鐵關鍵點 平潭公鐵橋貫通 04:092019/09/27 話題觀察 米塔強風吹 一度造成1.4萬戶停電 16:132019/09/30 財經 米塔颱風發威 一度2.5萬戶停電現剩4千戶待修復 18:432019/09/30 財經 南方澳跨海大橋倒塌 壓垮3漁船8外籍工受困 09:432019/10/01 社會 驚悚！南方澳跨港大橋坍塌瞬間 油罐車從橋面摔落起火！ 10:192019/10/01 社會 南方澳大橋塌 國防部派M3浮門橋車救援 10:332019/10/01 社會 南方澳跨海大橋倒塌 油罐車「瞬間」整台墜落 10:422019/10/01 社會 南方澳大橋扯林姿妙 網怒轟：游錫堃發包！ 11:162019/10/01 社會 直播》南方澳跨海大橋倒塌 漁工受困現場搶救中 10:552019/10/01 社會 南方澳跨海橋斷裂 工程界人士：疑強風造成橋面上下振盪 10:592019/10/01 社會 社會熱門新聞 南方澳跨海大橋倒塌 壓垮3漁船8外籍工受困 - 社會 南方澳大橋斷 工程界人士：疑人為疏失致鋼構接頭損壞 - 社會 驚悚！南方澳跨港大橋坍塌瞬間 油罐車從橋面摔落起火！ - 社會 南方澳大橋扯林姿妙 網怒轟：游錫堃發包！ - 社會 獨家曝光》空中直擊南方澳漁港坍塌現場 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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