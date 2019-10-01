南方澳跨海大橋倒塌後，除了傳出有漁民受困、油罐車整台摔落等情事外，也造成在南方澳附近約2400戶民宅皆停電。目前台電人員正全力搶修中，台電亦表示，停電主因是受到跨港大橋斷裂壓到電線所致，目前已積極搶修中。

(中時電子報)