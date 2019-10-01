曾以偶像唱跳歌手身分紅透半邊天的女星丁小芹，2006年開始嘗試經營副業，除開服飾店外，也販售名牌包，沒想到竟爆出假包風暴，她因此吃上官司，曾被判刑4個月，之後又被抓包2015年繼續上網賣假名牌包等精品，甚至拿了錢不出貨，因此又被告上法院，她上周在律師陪同下現身開記者會道歉，希望受害人跟品牌能「給我最後一次機會」，而今官司結果出爐，丁小芹遭判2年6個月，且不能緩刑。

39歲丁小芹賣假包被12名受害人聯合告詐欺，一審被新北地院一審判刑3年6個月不得易科罰金，她提上訴後，趕在二審之前召開記者會，除說明侵害智慧財產權的官司外，更數度道歉，透露花了很長時間跟其中11名受害者達成和解，最後一人則失聯找不到，丁小芹認了自己做錯事，也很後悔侵犯商標權，因此真心懺悔，還強調未來不再犯，之後沒有重返演藝圈的打算，要正正當當改行，繼續目前跟朋友合作的美容事業。

丁小芹低姿態開記者會慎重道歉，一度紅了眼眶，也簡單提到遭逢弟弟過世的打擊，經濟狀況也不好，但為了家裡還是會努力工作，至於官司判決可能需要吃牢飯，她則說會保持平常心，尊重司法判決，坦然以對，而據《自由時報》報導，如今二審判決結果出爐，丁小芹被判2年6個月不得緩刑，然仍可上訴，而判決結果公開後，丁小芹面對詢問，一反過去坦蕩態度，選擇保持沉默，目前已讀不回。

(中時電子報)