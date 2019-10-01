太平洋友邦帛琉共和國今天獨立25週年，我國原住民族委員會主委夷將·拔路兒Icyang·Parod以總統特使身分，出席相關慶典暨系列活動，彰顯台帛兩國關係的堅實緊密。

外交部表示，我國珍視台帛邦誼，因此蔡英文總統特別派遣特使率團赴帛琉共襄盛舉，慶祝帛琉共和國獨立25週年(Silver Anniversary)。我國也將在帛琉的慶典晚會以施放煙火做為賀禮，象徵台帛雙邊關係的璀璨未來。

外交部指出，夷將Icyang特使已經於9月30日晉見帛琉總統雷蒙傑索閣下(H.E Tommy Remengesau Jr.)，轉致總統親簽賀函及特使國書，表達我國政府的誠摯賀忱。帛琉雷總統感謝我國過去25年來對帛琉發展的支持，並盼台帛兩國未來能繼續深化合作與交流。

外交部進一步指出，適逢我國於9月29日及30日在帛琉與美國等理念相近國家共同主辦「全球合作及訓練架構」(GCTF) 所屬「2019南島語言復振國際論壇」及「南島民族論壇—2019執行委員會議」，夷將Icyang特使將出席上述兩個論壇，代表我國致詞歡迎來自各國的與會嘉賓，以及說明我國致力維護與保存原住民語言及文化。

(中時 )