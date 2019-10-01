台中市太平教育發展協會、市立長億高中及太平區各級中、小學日前舉辦第一屆教育盃「友善校園英為有您」英文競賽暨反毒、反霸凌、反飆車、關懷兒童及青少年系列活動，太平警分局犯罪預防宣導團也受邀前往，警分局長蔡元戎也特別一同到場宣導，互動的過程中拉近與師生及家長們距離，警方也希望透過宣導達到犯罪預防之成效。

本次友善校園系列活動，在台中市太平教育發展協會理事長許宗煌大力支持下，於日前在市立長億高中舉辦，分為英文讀者劇場，英文新聞播報等項目比賽，以太平區國中、小組為主，國小組計有14隊參加、國中組5隊參加、高中組4隊參加，參與競賽的學校反應相當熱烈，紛紛感謝協會提供優質平台讓學生們可以互相交流，增進國際英文視野。

為強化宣導作為，太平警分局分局長蔡元戎也一同參與，並率領分局犯罪預防宣導團帶著精心製作的文宣及宣導品至現場宣導防制校園霸凌、反毒品、反詐騙、反飆車以及婦幼安全宣導，蔡分局長熱誠的笑容及互動，讓與會的貴賓及師生們感到相當親切，警方也希望所有在場的夥伴們都能成為犯罪預防的種子，並向下紮根，建立友善的警民通報網，一同防制犯罪。

太平警方表示，在校園進行宣導的目的，除了預防犯罪的觀念，也希望讓師生提升婦幼安全及保護自身的能力，有任何問題或癥候都可以主動通報110，讓警方提供協助或轉介，社會治安靠您我共同維護，一同守護太平這個大家庭。

(中時 )