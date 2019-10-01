台南市政府為解決偏遠地區公共運輸不便問題，從2019年初開通白河、玉井區小黃公車服務後，獲得當地居民肯定，交通部已於9月核定明年度小黃公車第二期發展計畫補助經費，將擴及左鎮、關廟、龍崎等地區6條路線，預定2020年第1季上路。

台南市長黃偉哲表示，小黃公車從今年1月營運通車至8月止，總搭乘人數累計已達6314人次，較2018年同期公車運量增加790人次，但所用預算卻節省25％；此外，針對白河、玉井等2區使用者滿意度調查，也獲得高達95％以上的肯定，由此可知推動小黃公車可提供民眾更貼心彈性接送服務，也可協助計程車運將穩定收入，市府還可縮小補貼支出，再再驗證小黃公車是符合偏遠地區大眾運輸的多贏政策。

交通局長王銘德說，為能有效推動小黃公車，交通局與雲嘉南區域運輸發展研究中心合作，透過科學專業的縫隙掃描分析，已掌握大台南偏鄉地區公共運輸服務缺口，並據以規畫「大台南小黃公車三期發展計畫」。其中，第二期發展計畫共有6條路線，服務範圍再擴及左鎮、關廟、龍崎；第三期發展計畫則納入後壁、七股、安南、官田、大內等行政區。

王銘德表示，小黃公車第二期發展計畫目前已獲得中央核定補助，並著手辦理相關作業程序；至於第三期發展計畫也開始著手規畫路線，預計2020年底全市小黃公車服務系統可建構完成。

公共運輸處長呂獎慧也指出，小黃公車除提供原本固定班次外，更增加預約班次服務站牌或站牌1公里內指定地點接送，車資皆比照大台南公車收費，使用電子票證搭乘，即可享有基本里程26元免費，持市民卡的相關優惠亦完全相同，服務與優惠都不縮水，歡迎民眾多加利用電子票證搭乘「小黃公車」。

(中時 )