今年公費流感疫苗首度由三價升級為四價疫苗，但因世界衛生組織(WHO)延遲選株造成較去年延後一個月，開打時程將延後至11月15日以後，分批開打。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁傳真）

今年公費流感疫苗首度由三價升級為四價疫苗，但因世界衛生組織(WHO)延遲選株造成較去年延後一個月開打，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，為提供縣民更周全保護力，彰化縣已採購35萬2370劑，疫苗量可涵蓋27％全縣人口數，開打時程分別為：11月15日起為國小至高中學生及醫事人員；12月8日起為65歲以上長者及學齡前幼兒；109年1月1日起為其他公費對象。

依據疾病管制署的說明，本年度流感疫苗延遲接種係因世界衛生組織（WHO）流感疫苗選株會議延遲1個月公布北半球疫苗選株決定，造成全球疫苗生產、供貨時程延後

，各國皆受影響。今年度公費流感疫苗應由高傳播族群優先接種，接種順序為學生及醫事人員、65歲以上長者及學齡前幼兒、其他公費對象，依據廠商提供最新供貨時程及數量推估，開打時程將延後至11月15日以後，且採接種對象分批開打。

往年三價疫苗市價500元，今年全面升級四價，市價1000元，包含H1N1、H3N2、B型山形株、B型維多利亞株，彰化縣歷年來老人接種率都是全國最高，為了提供縣民更周全的保護力，也鼓勵民眾自費施打，公費對象包括，滿6個月以上至國小入學前幼兒、如50歲以上成人、高風險慢性病人（含BMI＞=30）、罕見疾病患者及重大傷病患者、孕婦及六個月內嬰兒父母等。民眾如有任何流感疫苗接種相關問題，歡迎來電洽詢彰化縣衛生局疾病管制科，電話：04-7115141轉5104。

(中時 )