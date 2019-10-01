宜蘭南方澳跨港大橋驚傳倒塌，內政部長上午在第一時間趕往宜了解狀況。徐國勇呼籲，救援行動進行中，請大家不要前往，避免影響現場人員進行救災。

宜蘭南方澳跨港大橋上午傳出倒塌，人在中央災害應變中心的徐國勇在得知訊息後，立即趕往現場。徐國勇說，目前造成塌坍的原因還在調查當中，而空勤總隊直升機已進行空勘及協助救援，警察、消防等相關救災人員已盡速趕抵現場、全力搜救，希望能夠將傷害減到最低。

徐國勇也提醒大家，相關道路已經封鎖，救援行動進行中，請大家不要前往，避免影響現場人員進行救災。

(中時 )