南方澳跨港大橋塌 徐國勇已趕赴現場 11:262019/10/01 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 南方澳跨海大橋倒塌徐國勇已赴現場(徐國勇臉書擷圖) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭南方澳跨港大橋驚傳倒塌，內政部長上午在第一時間趕往宜了解狀況。徐國勇呼籲，救援行動進行中，請大家不要前往，避免影響現場人員進行救災。 宜蘭南方澳跨港大橋上午傳出倒塌，人在中央災害應變中心的徐國勇在得知訊息後，立即趕往現場。徐國勇說，目前造成塌坍的原因還在調查當中，而空勤總隊直升機已進行空勘及協助救援，警察、消防等相關救災人員已盡速趕抵現場、全力搜救，希望能夠將傷害減到最低。 徐國勇也提醒大家，相關道路已經封鎖，救援行動進行中，請大家不要前往，避免影響現場人員進行救災。 (中時 ) #南方澳跨港大橋 #內政部 #徐國勇 也許您會感興趣 推薦閱讀 親自南下台中 徐國勇關心查賄制暴工作 13:482019/09/29 政治 何韻詩來台參與政治活動 內政部：不違法 21:512019/09/29 政治 涉北纜案 前內政部政務次長顏萬進獲假釋 04:102019/09/30 社會新聞 聰明交遊廣 仍逃不過法網 04:102019/09/30 社會新聞 兩套標準？徐國勇轟李毅侵門踏戶 11:222019/09/30 政治 颱風天登山、觀浪待救 徐國勇：自付救援費用 16:292019/09/30 社會 徐國勇對潑漆嫌犯交保失望 籲檢抗告 19:432019/09/30 政治 潑漆案兩嫌交保部長很失望 北院打臉 22:422019/09/30 社會 宜蘭南方澳跨港大橋坍塌 林佳龍趕往宜蘭 11:232019/10/01 政治 南方澳跨港大橋崩塌 橋齡曝光了 11:132019/10/01 生活 政治熱門新聞 王金平恐沒下一步！傳親民黨屬意他出馬 - 政治 刷了台大畢業生是誰？面試主管起底竟是... - 政治 震怒有理？黃暐瀚直言：蘇可能弄錯兩件事 - 政治 韓國瑜選情雪崩？藍營本土派支持者竟向「他」喊話 - 政治 韓國瑜還能重演去年逆轉勝？網道破關鍵冷回 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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