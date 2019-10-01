翻攝自央視

中共今舉行建國七十周年閱兵，首次出現「女將軍」。由352名女兵組成的女兵方隊，領隊是兩位女將軍程曉健少將、唐冰少將，這是中共建政閱兵史上首次有女將軍登場。352名女兵來自個居種和武警部隊。

26日，央視國防軍事頻道先披露70周年閱兵將首次在徒步方陣安排兩位女將軍受閱，即程曉健和唐冰。新京報報導，程曉健曾是中國空軍首位女師長，參與過98抗洪，汶川地震搶險救災。另一位女將軍唐冰是某新型作戰力量主官，她在接受採訪時表示，要用最高標準、最嚴要求、最佳效果，苦練、精訓，迎接檢閱。

程曉健出生於1963年11月，現年56歲。職業生涯中不乏榮譽：新中國首位女飛行師長、二等功1次、三等功數次。29歲時，程曉健便成為第八屆全國人大代表，並連任四屆。

2015年6月，程曉健升任西部戰區空軍副參謀長，躋身副軍級。2016年5月，晉升空軍少將軍銜，成為中共空軍歷史上第四位女少將。

此次中共國慶大閱兵，程曉健作為女兵方隊領隊，成為首次在徒步方隊受閱的女將軍之一。她日前在接受採訪時表示，「我們是將軍領隊，但同時也是一個兵。現在走在隊列的前面，一旦打起仗來，我們仍然要站在隊伍的前頭！」

(中時 )