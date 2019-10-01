108課綱已上路，111年起實施新大學考招制度。大考中心今公布，111年起，除了英聽仍皆全部為選擇題型外，學測與分科測驗各考科皆會納入混合題型，也就是一個題目內同時有選擇題及非選擇題。此外，也實施「卷卡合一」，一張答題卷內包含答案卡與答案卷。

大考中心主任張茂桂說，111年起的大學學測及分科測驗（類似目前指考），是依據108課綱及招聯會公布的大學多元入學方案來命題。108課綱影響各考科的測驗目標與測驗內容；而大學多元入學方案則影響到考試科目、計分與大學端如何採計考試成績的方式。

大考中心表示，未來學測考國文（含國寫）、英文、數學A、數學B、社會及自然等6科，每科滿分15級分；分科測驗則考數甲、歷史、地理、公民與社會、物理、化學及生物等7科，每科滿分45級分。

目前學測、指考與英聽所包括的題型有選擇題、非選擇題，以及數學獨有的選填題。大考中心說，111年起，除了英聽仍皆為全部選擇題外，學測與分科測驗各考科則視命題與組卷規畫，適當納入混合題型。

所謂混合題型，是一種題組題，一般會有2到4小題，可包含選擇題或選填題，以及非選擇題。引入混合題型，希望評量層次更多元，及引導學生循序漸進思考作答。例如一開始用選擇題、選填題等測驗考生基本知識與閱讀理解面向，接著使用非選擇題評量學生的其他能力。

現行的學測與指考，考生作答時使用分開的答案卡、答案卷，作答選擇題與選填題時，就劃記於答案卡；作答非選擇題時，則填寫於答案卷。不過111年起，將實施「卷卡合一」，也就是會給一張比較大的答題卷（A3）來取代現行分開的答案卡與答案卷。

大考中心副主任鄭中平表示，考生在A3的答題卷上作答，選擇題以2B鉛筆作答，非選擇題以黑色墨水筆作答。考生用同一種筆同時答選擇題及非選擇題，若在電腦閱卷時無法辨識，要自行負責。

大考中心說，111年起學測及指考各科選擇題約占7、8成，非選擇題約2、3成，作答時間跟現在一樣，若要改變，會在前1年宣布。未來數學科若容許使用計算機，將於3年前公告。大考中心將在109及110年，針對今年入學首屆使用108課綱的高一生舉辦大規模的試辦考試。

(中時 )