有民眾PO出賣場內，貨架被「洗劫一空」的畫面。（摘自臉書《Costco好市多商品經驗老實說》）

昨（30）日因米塔颱風侵襲，許多地區民眾得以放到颱風假，又因上午風雨較不明顯，許多民眾趁放假紛紛前往賣場採購。知名美式賣場Costco甚至出現「塞爆」的人潮爆滿景象，更有民眾PO出賣場內，貨架被「洗劫一空」的畫面，根據他所拍的照片內容，整個冷藏區的貨架商品，幾乎已被「掃光光」，如同世界末日的畫面也令人不禁懷疑，不是才放一天假而已嗎？

雖然周一（30日）政府宣布因颱風放假一天，眾多市民湧入Costco「備貨」，本報之記者透露，好市多新莊店停車位接近滿位，排隊人龍更排至店外。而在南崁好市多也有民眾PO出因為眾多人潮的大肆採購，導致整個貨架都空了的驚人畫面。畫面驚悚如世界末日般地「被掃空」，令網友不禁讚嘆「奇怪～才一天颱風假而已，蔬果冷藏架、吐司麵包，怎麼都搶購一空！」

據本報之記者透露，好市多新莊店停車位接近滿位，排隊人龍更排至店外。（吳亮賢攝）

網友形容這景象如同蝗蟲過境，「第一次看到這麼空的好市多」、「會不會乾淨的太徹底？」（貨架）、「是清倉拍賣嗎」？不過也因此有網友譏「颱風是來一個禮拜的概念？」、「不說我還以為世界末日呢」

因颱風假原故，知名美式賣場Costco出現「塞爆」的人潮爆滿景象，更有民眾PO出賣場內，貨架被「洗劫一空」的畫面。（摘自臉書《Costco好市多商品經驗老實說》）

因颱風假原故，知名美式賣場Costco出現「塞爆」的人潮爆滿景象，更有民眾PO出賣場內，貨架被「洗劫一空」的畫面。（摘自臉書《Costco好市多商品經驗老實說》）

(中時電子報)