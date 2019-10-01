大陸國家主席習近平今天上午閱兵前和昨天晚宴時的致詞，均提到兩岸關係，但並未出現凌厲的言詞。大陸資深涉台學者李振廣表示，「畢竟是新中國成立70週年，喜慶的日子裡，習總書記的講話都非常正面。雖然語氣柔和，但也透露出大陸對統一立場的堅定不移。」

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣表示，綜觀習近平的兩場講話，還有今天盛大的閱兵儀式，對民進黨政府和台灣民眾釋放出2個選擇，一是兩岸繼續和平發展、完成國家統一，對彼此都有利；還是第二種，兩岸繼續搞對抗，除了不利於台灣社會經濟發展，甚至嚴重到兵戎相見？

雖然美國繼續軍售台灣大量武器裝備，但在大陸眼裡只是九牛一毛。李振廣表示，這次盛大的閱兵式展現大陸自行研發的高端武器，就是要向外界展示大陸的軍事和科研實力，同時向台獨份子秀肌肉，要讓台獨份子心驚膽顫。「如果民進黨繼續搞台獨，無異於以卵擊石。」

(中時 )