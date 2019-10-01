為搶食36億獎勵國旅財，新光三越站前店攜手故宮精品快閃「小時代的日常」主題商店；新光三越指出，北車三鐵共構年出站流量直逼6000萬人次，年運量更居北捷榜首，此次快閃故宮精品，也進一步帶動商圈拚經濟。

根據台北大眾捷運公司統計，台北車站出站人數年年位居北捷榜首，每日出站流量將近16萬人，年出站統計更是直逼6千萬人，且台北車站位居三鐵共構外加機場捷運便利的交通位置，即使來台觀光客逐年下降，台北車站亦能維持觀光客絡繹不絕的到來，此外秋季即將來到，10月氣候涼爽，正值國內外旅遊高峰，觀光局加碼推出「秋冬國民旅遊獎勵計畫」，期望國民能更完善體驗在地特色景點旅遊。

為此，故宮博物院積極響應此專案，即日起到年底，推出包含兩人同行一人免費、長者全時段免費及商店消費送好禮等優惠措施，希望吸引更多國人造訪故宮，新光三越台北站前店亦鎖定國際觀光客與國民旅遊商機，特別攜手故宮精品推出全台獨家「小時代的日常」展覽限定快閃店，通過十七世紀的小資文青筆墨下記載的世界，一起鑽研十七世紀的美好生活。

「小時代的日常」展覽主題將自1日起重現於每日必超十萬人流量的台北站前店櫥窗，並集結商圈週圍超過20間的旅店合作，只要至合作旅店住宿即可獲免費換國寶刺青貼紙及及小時代主題商店抵用券。

(工商 )