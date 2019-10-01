南方澳大橋坍塌，行政院長蘇貞昌剛剛表示，跨港大橋坍塌後有車子落海，漁船受損，國軍第一時間派出水下救助專案小組，消防也出動人力搜救，交通部長林佳龍、內政部長徐國勇已趕往現場，希望在第一時間盡量減少損害。

蘇貞昌說說，目前已知有9位民眾落海，已救起7人，搜救任務持續進行中，不過事故原因還不明，等待後續調查釐清。

(中時 )