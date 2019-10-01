南方澳大橋坍塌 蘇貞昌：救人為先 11:332019/10/01 中時 朱真楷 、 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高鐵延伸進不進高雄市區案，蘇貞昌酸葉匡時「越學越壞」（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南方澳大橋坍塌，行政院長蘇貞昌剛剛表示，跨港大橋坍塌後有車子落海，漁船受損，國軍第一時間派出水下救助專案小組，消防也出動人力搜救，交通部長林佳龍、內政部長徐國勇已趕往現場，希望在第一時間盡量減少損害。 蘇貞昌說說，目前已知有9位民眾落海，已救起7人，搜救任務持續進行中，不過事故原因還不明，等待後續調查釐清。 (中時 ) #坍塌 #大橋 #蘇貞昌 #時間 #部長 也許您會感興趣 推薦閱讀 回應高市議會 蘇貞昌：為市長方便違反民主 09:472019/09/27 政治 挺大港開唱 蘇貞昌反酸韓國瑜粗俗 10:352019/09/27 政治 蘇貞昌：為了方便違反民主的運作 就比較不好 11:032019/09/27 政治 蘇貞昌自誇：上任後讓國人感受到「有政府」 11:472019/09/27 政治 快評》為老縣長集體放棄質詢 更糟糕 12:352019/09/27 政治 施政報告 蘇貞昌：台商回台超過六千億 13:452019/09/27 政治 最強農民嗆他：看到韓國瑜就戰鬥力一百 21:562019/09/27 生活 周錫瑋轟蘇貞昌 對不起新北市民 18:312019/09/28 政治 蘇貞昌等12分鐘發怒 唐湘龍指輸30萬票不必官腔官調 23:192019/09/30 政治 南方澳跨海大橋倒塌 漁民：長期載運消波塊 11:262019/10/01 社會 政治熱門新聞 王金平恐沒下一步！傳親民黨屬意他出馬 - 政治 刷了台大畢業生是誰？面試主管起底竟是... - 政治 震怒有理？黃暐瀚直言：蘇可能弄錯兩件事 - 政治 韓國瑜選情雪崩？藍營本土派支持者竟向「他」喊話 - 政治 韓國瑜還能重演去年逆轉勝？網道破關鍵冷回 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。