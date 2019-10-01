台中市大台中警察之友會第三辦事處利用臺中市政府警察局第三分局舉行聯合勤教機會，由警友辦事處主任張燋虎、東區警友站站長黃文龍、正義警友站站長吳永文、勤工警友站站長林東村、立德警友站副站長鄭如峰、健康警友站財務長陳嘉慶，蒞第三分局頒發業務評比績優暨破案獎金。

第三分局於9月30日上午舉行聯合勤教，警友辦事處主任張燋虎及各警友站前往分局頒發業務評比績優破案有功人員獎金，對於警察同仁全心全力偵辦各類刑案及業務績優人員，表示慰勉之意。

偵查隊及各所於8月份破獲刑案；防治組獲警察局「108年上半年外事治安資訊績效工作」評核成績乙組第1名；督察組獲警察局「108年度特種勤務訓練業務協調訪問」評核成績第2名、「108年下半年風紀檢測」評核成績第2名、「108年上半年常年訓練組合訓練團體組」評核成績第2名；偵查隊鑑識小組獲警察局「108年上半年刑案現場勘察工作」評核成績第2名，殊值嘉勉。

張燋虎對員警積極維護地方治安、交通，端正社會風氣不遺餘力，於會中表達肯定與嘉勉之意，他平時傾聽民眾及朋友對於警察工作的辛勞，以堅定的語氣對警察同仁說「有你真好」，更以關懷的語氣提醒警察同仁，要照顧好自己的身體，有健康的身體才能照顧好家庭，進而為社會的治（交）安付出心力，民眾才能安居樂業。

分局長陳武康感謝警友會第三辦事處張主任、各所警友站站長在百忙中抽空蒞臨第三分局鼓舞士氣，分局長期許全體警察同仁不要辜負廣大民眾的期望，全力以赴做好各項勤（業）務工作。

(中時 )