警方早前反對民陣於今日（10月1日）發起的遊行，而網上則有人號召市民於全港多區示威。其中香港社會民主連盟（社民連），於今日上午7時15分，在灣仔進行示威，將由灣仔家計會出發，遊行前金紫荊廣場。未料遊行期間，示威者與反示威者發生衝突，警員立即施放胡椒噴霧控制場面，當場制服2人

社民連約有20人到場，並準備帶同一「棺材」遊行，高叫「屠夫政權 遺臭萬年」等口號；同時有一批愛國人士到場聲討，並高呼「香港警察，嚴正執法」支援警方；10多名警員在場維持秩序。社民連成員高舉「棺材」出發，遊行時成員高叫口號，多名警員在旁。其間有警使使用胡椒噴霧。

約早上7時半，反對遊行的愛國人士在旁打開雨傘，企圖阻礙遊行，其間與遊行人士發生衝突。警員阻止的時候出動胡椒噴霧，將兩幫人分隔開。現場可見社民連主席吳文遠中胡椒噴霧，在場人士幫他清洗，另外有一名軍裝警員中椒。警方拘捕一名藍衫「愛國」人士。

事發時警方一度出動胡椒噴霧，而吳文遠耳朵及後腦都中胡椒噴霧。吳文遠認為，港鐵將多個重要的車部封閉，政府有阻礙市民集會之嫌，他稱市民需珍惜基本法賦予的集會自由。他形容稱，港鐵作法形同戒嚴，呼籲香港人珍惜基本法比的自由。

(中時 )