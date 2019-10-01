民眾至國外，若有緊急就醫需求可先至當地醫療院所就醫，回國後再向健保署申請核退，根據健保署統計，今年1～7月境外就醫核退金額及案件數，第一名為大陸地區，金額部分占61％、件數則為65％；其次為日本，分別占8％、7％；第三名為泰國，各均占5％。

健保署官員表示，健保境外因不可預期的緊急傷病就醫核退案件，是採審查後「核實」支付，並以前一季支付國內特約醫院及診所的平均費用為上限。今年1～7月，核退件數約4.8萬件、核退金額1.1億元，較去年同期減少1.9萬件及0.5億元；以傷病分類來看，核退金額最高為腦出血、占10％、其次為肺炎、占6.47％及傷害、占6.46％；而核退件數最高前三名，分別為急性上呼吸道感染、占16％、腎衰竭、占9％及急性支氣管炎、占7％。

另2017全年民眾境外就醫核退件數約13萬2千件，2018年則下降至10萬5千件，核退金額由1年3.6億元下降至2.6億元，減少了1億元。健保署官員表示，境外案件及核退金額明顯下降原因，主要為境外自墊醫療費用核退上限金額由過去醫學中心平均費用，改以醫院及診所的平均費用計算，另健保署亦針對境外整批寄件、異常院所及保險對象列入加強審查的對象。

健保署官員提醒國人，出國前應評估自己的健康狀況，慢性病患者應按時服藥，同時出國在外也應注意生活作息正常，必要時自備口罩或個人藥品等，以避急症發生，另民眾於出國時可加買海外疾病醫療險等以補其不足。對於提供虛偽證明者除將追回核退費用外，將依據全民健保法第81條規定處以申請核退費用二倍至二十倍之罰鍰，涉及刑責者則移送司法機關辦理。

(中時 )