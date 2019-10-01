無薪假人數再上升！2097人苦「被放假」 12:032019/10/01 中時 林良齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 無薪假事業單位共有40家，實施人數2097人。（林良齊攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 勞動部今天公布截至9月30日的勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時（無薪假）事業單位共有40家，實施人數2097人，在今年僅較8月底的2257人較少。 此次新增的類別多為金屬機電行業批發零售業，6家共新增147人，勞動部官員表示，此次新增的業者多為規模較小的企業，行業別也沒有特別集中，勞動部將持續關注。 (中時 ) #勞動部 #人數 #機電 #批發零售 #行業 也許您會感興趣 推薦閱讀 順琿污泥脫水機 適用多元行業 04:102019/09/27 產業特刊 勞動部產學計畫「未來，由我決定」 14:252019/09/27 生活 放寬！打工族也能跟著見紅字就休 15:032019/09/27 財經 微型創業鳳凰12年有成 創業者翻轉人生 16:352019/09/27 生活 勞動部：打工族亦可彈性上班與休假 20:552019/09/27 生活 打工族彈性休假 勞動部說OK 04:102019/09/28 生活新聞 勞動部大樓施工 50歲工人遭電擊重傷 17:212019/09/28 社會 勞動部、桃市府合辦創客市集 17:412019/09/28 生活 行業別占比 批發零售業居冠 04:102019/09/30 金融．稅務 颱風假 晶圓雙雄不同調 04:102019/10/01 財經要聞 生活熱門新聞 米塔吹垮南方澳大橋？氣象局曝昨天風雨程度 - 生活 北北基不放颱風假為何被噓爆？網友神解 - 生活 根本絕命終結站！南方澳大橋瞬間崩塌畫面網怕爆 - 生活 北投溫泉路土石崩落塌陷 整排轎車滑落 - 生活 米塔快速北移 氣象專家：台灣很幸運 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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