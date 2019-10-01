勞動部今天公布截至9月30日的勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時（無薪假）事業單位共有40家，實施人數2097人，在今年僅較8月底的2257人較少。

此次新增的類別多為金屬機電行業批發零售業，6家共新增147人，勞動部官員表示，此次新增的業者多為規模較小的企業，行業別也沒有特別集中，勞動部將持續關注。

(中時 )