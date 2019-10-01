台南山上花園水道博物館國慶日開園。（劉秀芬攝）

台南山上水道花園博物館國慶日開園。（劉秀芬攝）

台南山上花園水道博物館國慶日開園。（劉秀芬攝）

台南山上花園水道博物館國慶日開園，台南市文化局1日安排山上國小學童搶先參觀，並體驗樹下野餐。（劉秀芬攝）

山上花園水道博物館國慶日開園，雙十連假台南市民免費入園。（劉秀芬攝）

繼造成轟動的「左鎮化石園區」隆重開幕後，位於台南市山上區的「山上花園水道博物館」將於10月10日盛大開園，11日將舉辦熱鬧活動，台南市長黃偉哲邀請全台灣的民眾前來一窺世界重要土木遺產原台南水道的神祕面貌，雙十連假期間台南市民可享免費入園。

黃偉哲市長表示，原台南水道園區占地56公頃，是全國面積最大的國定古蹟，在行政院前院長賴清德、李孟諺祕書長等兩位台南市前市長努力下，原台南水道華麗變身，成為台南市觀光新景點，期盼與左鎮化石園區成為山區觀光雙引擎，帶動山區觀光發展。

台南市文化局長葉澤山表示，原台南水道完工於大正11年（1922年），其興建歷時10年，1982年功成身退，文化局2014年9月獲台灣自來水公司捐贈相關建物及設備後，先斥資逾3000萬元進行「淨水池區」景觀修復工程，本次修復完成的「水源地區」、「博物館策展」更富深度文化觀光潛力。

文化局特別結合緊鄰的山上苗圃，將全區規畫為「山上花園水道博物館」，是為國內最大的水道博物館。黃偉哲説，台北有自來水博物館，但和台南山上花園水道博物館一比，是小巫見大巫，歡迎台北市民來參觀PK一下。

10日開園將舉辦「箏箏日上－風箏表演」、「街頭雜耍表演」等活動，並與奇美食品合作推出開幕野餐趴，限量200份美味野餐組提供預約訂購，邀民眾一同在園區享受野餐樂趣。

10月11日博物館開幕儀式，則邀請國內知名表演團體「優人神鼓」，帶來震懾人心的鼓樂演出。10月12、13日（六、日）兩天，「身聲劇場」則帶來互動式演出，要給全國民眾一個充滿藝術的戶外博物館體驗。

此外，4天的開幕期間，山上區公所將邀集在地小農、青農及社區團體共同參與，展售自產自銷的優質農創產品，歡迎大家共襄盛舉，用實際行動支持在地用心耕耘的農特產品。

(中時 )