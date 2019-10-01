澳門金蓮花廣場辦十一升旗禮 逾600人出席 11:492019/10/01 中時 張語庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 澳門十一升旗禮今早在金蓮花廣場舉行。（圖／東網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 澳門政府今早(1日)舉行十一升旗禮，同時在議事亭前地、友誼廣場、塔石廣場、三盞燈圓形地、祐漢公園等多處設置戶外大型電子屏幕，直播在金蓮花廣場的升旗禮，以及北京舉行的大型閱兵。 據港媒東網報導，十一升旗禮今早8時在金蓮花廣場舉行，由代理行政長官黃少澤主持，政府官員、中央駐澳官員、解放軍駐澳部隊軍官及各界人士等，超過600人出席，人數比往年多近1倍。而在儀式後，政府舉行了澳人齊賀國慶世界步行日歡樂跑，約有1.8萬人參加。 (中時 ) #廣場 #升旗 #十一 #政府 #金蓮花廣場 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸十一長假 墾丁飯店陸客掛蛋 04:102019/09/27 產業．科技 9-28佔中5周年！香港本週末或再爆大規模抗議 02:312019/09/28 兩岸 收益率走低 陸銀節日理財冷清清 04:092019/09/28 焦點新聞 Q4報價喊漲 太陽能股拚逆轉勝 04:092019/09/28 證券．權證 喜迎十一長假 中概零售買氣活絡 04:102019/09/28 證券．權證 陸十一長假來了 10兆商機引爆 04:102019/09/30 焦點新聞 十一陸客大減 7天估少賺33億！日均來台不到3000人 較2015年下跌76％ 旅遊業哀號 04:102019/09/30 焦點新聞 十一黃金周助攻 陸股漲勢點火 04:102019/09/30 投資理財 《大閱兵》一次看懂習近平領導下的5次大閱兵 19:572019/09/30 兩岸 《大閱兵》建政70年 陸首亮相新武器搶先看 20:592019/09/30 軍事 兩岸熱門新聞 東風-41風頭遭搶 新航母殺手東風-100現世 - 兩岸 - 旺報 建政70週年 習近平致辭全文 - 兩岸 陸國慶閱兵殲擊機梯隊 體系作戰的「刀尖」 - 兩岸 陸國慶閱兵史上首次出現女將軍 長相曝光 - 兩岸 漸行漸遠？香港首富李嘉誠未參加大陸國慶 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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