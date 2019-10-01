澳門政府今早(1日)舉行十一升旗禮，同時在議事亭前地、友誼廣場、塔石廣場、三盞燈圓形地、祐漢公園等多處設置戶外大型電子屏幕，直播在金蓮花廣場的升旗禮，以及北京舉行的大型閱兵。

據港媒東網報導，十一升旗禮今早8時在金蓮花廣場舉行，由代理行政長官黃少澤主持，政府官員、中央駐澳官員、解放軍駐澳部隊軍官及各界人士等，超過600人出席，人數比往年多近1倍。而在儀式後，政府舉行了澳人齊賀國慶世界步行日歡樂跑，約有1.8萬人參加。

(中時 )