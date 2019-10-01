「台中公園湖心亭」是海內外知名的景點，也是台中市重要地標，日前2名波蘭籍的男子因工作隨商務船至台中港停靠，趁著難得短暫的停留特別到台中公園及一中商圈朝聖，未料，酒足飯飽後在公園內逛得太開心而把內有重要證件的隨身背包遺落在公園一隅，隔日酒醒才驚覺大事不妙，因為沒有許可證是無法登船出境台灣的，幸好有效率超高的台灣警察協助，順利幫他 們解決燃眉之急，水手得以登船繼續工作。

9月28日下午2時許，突然有2名波蘭籍男子急急忙忙跑進台中市政府警察局第二分局公園派出所報案，表示需要警方協助找尋後背包，男子還以誇張的手式形容自己的背包是「這麼大」，警員伍震傑以英文、手語交雜方式細問下才知道，原來他們的職業是水手，船隻入港後暫時停泊在台中港，難得來台灣的2人相約到台中公園附近吃飯喝酒。

兩人酒足飯飽後，突然想起台中公園特別的景緻，便進入園區散步，公園的夜景更是迷人，2人逛著逛著竟然忘了將隨身背包帶走，隔天才驚醒恢復記憶，因為背包內有重要文件『內政部移民署所 頒之船員臨時停留許可證』，等於是入出台灣的身分證，且離境需要 持證才能登船離開，因此，迫切需要警方的協助。

員警瞭解情況後，根據男子所提供的模糊印象，立刻在園區展開地毯式搜尋，終於在自由路與公園路大門入口處附近發現符合特徵的背包，二人看到失而復 得的背包第一件事就是檢查船員臨時停留許可證還在不在，幸好包內 物品原封未動，原本還懊惱無法登船該如何是好，還好遇到熱忱的伍 員，水手們豎起大拇指大讚台灣警察為民服務的熱忱及效率。

(中時 )