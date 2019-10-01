澳門人阿古（左）與台灣人信奇（右）今天登記結婚遭拒絕。（林良齊攝）

住在澳門的阿古與住在高雄的信奇在原本只是網友，5年前因阿古飛來台灣雙方互動漸漸加溫，4年前雙方開始交往，期間也討論過是否要結婚，雙方先後在澳門舉行結婚典禮，在「司法院釋字第七四八號解釋施行法」通過後，也在高雄戶政事務所登記，但均被拒絕，今天再度來台北登記結婚，再次被拒絕，決定用司法捍衛自己的結婚權。

據伴侶盟統計，目前仍有上百對、逾千名跨國同姓婚姻者尚未能如願結婚，釋字748號聲請人祁家威表示，當事人可以選擇其中一個國家登記，但依涉外民事法規定，只要其中有一個國家不允許同性婚姻就不能結婚，不合常理也不合人性。

伴侶盟常務理事、律師許秀雯說，涉外民事法，如與非中華民國國籍人士結婚與涉外民事法相關，但涉外民事法規範當，婚姻應比照非中華民國該國法律的規定，導致無法如願結婚。

「跨的過距離卻跨不過婚姻」，伴侶盟秘書長簡至潔表示，司法院釋字第七四八號解釋施行法通過後，許多跨國同姓婚姻者在戶政窗口遭拒絕，將在今年的同志遊行上訴求「跨國同性婚姻」，讓跨國婚姻合法化。

阿古說，啟動司法程序不只是為了他們，更代表的有上百對同姓伴侶，婚姻權也是憲法保障的一部分，不能因外國人就被拒絕結婚。

許秀雯說，今天阿古與信奇結婚遭拒絕，伴侶盟會提起訴願，如遭駁回會再尋求行政訴訟，期待能夠適用涉外民事法第8條的「如其適用之結果有背於中華民國公共秩序或善良風俗者，不適用之」，把拒絕同姓婚姻排除在外，如果不能如願也不排除再提出釋憲。

(中時 )