南方澳大橋上午坍塌，所有的救難單位紛紛趕赴現場全力搶救，由於事故發生後現場均已進行封鎖，提供救難人員進出。本刊獨家獲得熱心讀者提供事故現場空拍畫面，讓全國讀者能清楚看到現場，並一起共同關切這起意外事故。

直擊南方澳大橋坍塌現場空拍畫面。(影片來源： 大里順哥3C 授權提供)

(中時電子報)