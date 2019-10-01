宜蘭縣南方澳大橋今日上午9時許突然崩垮，詳細傷亡數字未明，交通部稍早回應，該橋目前為航港局財產、由港務公司維護，每年都進行檢修，今日凌晨發生芮氏規模3.8地震，南澳最大震度4級，但有無關聯尚難確認。

1998年興建完成的南方澳大橋，國內獨一單鋼拱橋，更是亞洲第一座雙叉式單拱橋，橋長140公尺、寬15公尺，跨漁港航道，以解決大型漁船無法通行的困境，使得南方澳漁港得以長遠發展，並作為豆腐岩海岬及東側新建碼碩對外連絡捷徑，與現有環港道路形成環狀網路。

交通部指出，港務公司蘇澳管營運處在現場成立緊急應變小組，已有縣府、消防、港警、航港局、海巡人員進駐，部長林佳龍今也臨時向立法院請假，趕往現場協助救災。

南方澳大橋外接台2戊線，公路總局已提供LED車、交維設施供現場使用，經查台9線、台9丁線、台2戊線等皆車流順暢，可供傷患後送。

交通部表示，該橋當年由基隆港務局委託宜蘭縣政府代建，民國87年通車，現屬航港局財產並由港務公司維管。87完工移交港務局後，每年都進行檢修，蘇澳鎮公所也曾受中央政府補助做重要橋樑結構安全檢測。

交通部初步瞭解斷橋原因，為大橋海側橋墩坍塌，導致橋體向下掉落斷裂，詳細原因尚待釐清。而根據氣象局回報，今日凌晨1時54分發生芮氏規模3.8地震，宜蘭縣南澳最大震度4級，但尚難確認與斷橋有關。

(中時 )