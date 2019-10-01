為慶祝中共建政70週年，今天上午在北京長安大街舉行盛大的閱兵式，不論陸上、空中，精銳武器盡出。據新華社報導，殲擊機梯隊呼嘯著飛過天安門廣場上空，5架殲-20、5架殲-16和5架殲-10C飛機組成3個楔隊接受祖國和人民檢閱。

梯隊領銜的是大陸自主研發的新一代隱身戰鬥機殲-20。2017年的沙場閱兵中，殲-20三機編隊以戰鬥姿態接受檢閱。近年來，殲-20從研發、試訓到列裝作戰部隊形成戰鬥力，再到實戰實訓、展翅海空，見證了大陸航空工業和人民空軍戰鬥力的飛速發展。

殲-16是大陸自主研發的一款戰鬥機，看得遠、火力猛、適應性強，既可完成制空作戰任務，又能實施對地、對海打擊，能夠全天候、遠距離、多領域執行多種任務。駕駛殲-16的受閱飛行員來自空軍航空兵某旅，曾兩次入朝作戰，擊落擊傷敵機58架，湧現出「趙寶桐英雄中隊」和趙寶桐、劉玉堤、楊振玉、範萬章等戰鬥英雄。

梯隊壓軸的為殲-10C飛機，是大陸自主研制的超音速多用途戰鬥機，具備制空作戰和對地面、海面目標精確打擊能力。駕駛殲-10C飛機的受閱飛行員，來自空軍首支擔負戰鬥值班任務的殲-10C部隊。2018年4月16日，他們駕駛殲-10C飛機開始戰鬥值班，標誌著空軍攻防作戰體系進一步完善，有效履行使命任務能力進一步提升。

第一架大陸國產噴氣式殲擊機於1956年首飛成功。從亞音速到超音速，從常規飛機到隱身戰機，今天大陸解放軍空軍的殲擊機家族不斷壯大，為奪取戰場制空權增添了制勝砝碼。

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(中時 )