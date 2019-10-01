中華統一促進黨成員胡志偉向港星何韻詩潑漆後，目前已被裁定交保。對此，行政院長蘇貞昌今赴立院備詢時，特別就此事抨擊，全民認為輕縱罪犯是傷害社會、對惡毒慈悲是對善良百姓殘忍，他在國會公開呼籲，希望執法者應該知道社會期待。

香港藝人何韻詩日前來台出席「撐港反極權」活動，遭中華統一促進黨成員胡志偉潑漆，事後涉案的胡志偉、大陳島促進會成員梁太富於昨天被北檢聲押，台北地院裁定分別以20萬、10萬元交保。

蘇貞昌今赴立院備詢時，民進黨立委李俊俋特別就此事表示，有人利用台灣民主自由破壞民主，現在檢察官用組織犯罪辦理，法院卻輕輕交保，要請蘇貞昌「提醒」地檢署，要適當提出抗告，絕對不容許有人藉由民主自由破壞民主法治。

蘇貞昌回應，他特別感覺到全民認為輕縱罪犯是傷害社會、對惡毒慈悲是對善良百姓殘忍，尤其在大庭廣眾下對台灣合法和平遊行破壞，這非常可惡的，而且是迎合中國併吞台灣的政治目的。

蘇貞昌強調，作為執法者應該知道社會期待、防線，希望執法者知道這些惡毒是有組織的，「我在國會上公開呼籲」。蘇貞昌也表示，組織犯罪已經由立法院修法通過，希望所有執法單位能重視，並與時俱進。

(中時 )