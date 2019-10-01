台南市成功大學校園登革熱群聚感染，9月30日傍晚再確診1例本土登革熱病例，第29例為永康區勝利里19歲男性，個案社區隱藏期4天，主要活動於居住地、成大勝利校區及育樂街，個案雖非成大學生，但發病前1周每天至成大參加社團活動，與第27例同一社團，研判感染源為勝利校區或周邊環境，和校園群聚屬同一波感染，成大校園目前有4例本土登革熱、1例境外移入。

台南市登革熱防治中心指出，成大校園活動地於9月28日完成化學防治，9月30日針對個案住家進行噴霧罐壓罐及孳生源清除。並規畫於10月1日上午進行住家環境及活動地育樂街戶內外擴大孳生源清除及化學防治。

成功大學9月30日全校師生發燒篩檢自主健康管理，請有疑似症狀的成大師生前往就醫採檢，成大醫院急診室設立發燒篩檢站，目前已完成113人快篩呈陰性，芸青軒學生活動中心昨天下午2點起無限期閉館，本周三召開各學院院長登革熱防治聯繫會議，全面防堵疫情擴散。

(中時 )