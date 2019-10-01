現在手機功能愈來愈多，即使已經關閉電源，但鬧鈴在預設時間到時仍會響。大學入學考試中心今天表示，未來英聽考試、學測及指考，考生的手機若帶進試場，必須「完全關機」，如果違反規定，將依情節輕重扣減該節次不等的成績或甚全部成績。

大考中心處長舒琮慧表示，對考生來說，避免手機違規最好的方式是，進入試場時不要攜帶手機、穿戴裝置等具有「傳輸、通訊、記憶、拍攝、錄影、計算功能的物品」，就無違規可能。

如果無法將手機等行動裝置留置試場外時，那必須將它們關閉電源並置放於考場「臨時置物區」。而且，如果是手機則又務必「完全關機」，才不會受罰。

何謂「完全關機」？大考中心說提出兩個原則，一、完全關閉電源；二、同時關閉鬧鈴、震動、指示音等其他所有功能，特別注意有些手機關閉電源後仍可能自動開啟，例如有「關機鬧鐘」、定時開關機設定功能等，二者都必須做到才符合「完全關機」。（飛航模式、靜音模式等皆不符合「完全關機」）

大考中心說，當「未完全關機」的手機被監視人員發現時，將視情節輕重處罰，扣減其該節成績最低為英聽3題分、學測3級分、指考7分，最高該科的全部成績。

如果手機已關機但未置於臨時置物區時，會受到什麼處罰？大考中心說，考生入場時，如不依監視人員指示將手機置於臨時置物區，將扣減其該節成績英聽1題分、學測1級分、指考2分；若於考試鈴響後被發現隨身或攜入座時，雖不屬於「未完全關機」問題，仍要扣減其該節成績英聽2題分、學測2級分、指考5分。

(中時 )