美國總統川普「電話門」外一章，事件發展儘管受到全美各大媒體緊盯，不過近日一則獨家消息卻出自一份大學校園報紙，使20歲主角一夕爆紅。

亞利桑那州立大學（Arizona State University）學生運作的報紙「州報」（State Press）上週末打敗了紐約時報、華盛頓郵報、有線電視新聞網（CNN）等大型新聞機構，搶先報導了美國駐烏克蘭特使佛克爾（Kurt Volker）辭職的消息。

佛克爾被控在「電話門」事件裡居中協調，協助川普律師朱利安尼（Rudy Giuliani）與烏克蘭官員聯繫，以施壓烏克蘭當局調查川普在總統大選可能遇上的對手拜登（Joe Biden）。

出乎意料的是，佛克爾27日向國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）請辭的這則消息，是由一名20歲的大三學生霍華德（Andrew Howard）在學生媒體上率先披露。

霍華德向「時代雜誌」（TIME）表示，他是從一個匿名的學校長官得到這一條消息。

霍華德原本的想法是，其他媒體可能沒那麼快料到，佛克爾除了是美國駐烏克蘭特使之外，同時也是亞利桑那州立大學「馬侃國際領導力研究所」（McCain Institute for International Leadership）執行長。

他承認，他們只是想把這個全國注目的新聞事件與亞利桑那州大有所連結而已，沒想到獲得一條獨家新聞。

霍華德說：「做為一家學生營運的小型社區報紙，只是試著把這一條人人都在看、眾所周知的新聞拉到一個在地觀點。結果就像愛麗絲掉進兔子洞一樣，一路通向了這條獨家新聞。老實說，真的很瘋狂。」

霍華德整個週末都在接受媒體訪問，「我們刊出報導之後，20分鐘內就看到CNN在討論這條新聞」。霍華德是新聞系學生，同時也在報社實習。「亞利桑納共和報」（Arizona Republic）生動地描述了霍華德這個瘋狂的週末。

他結束在「亞利桑納共和報」值班，回到家裡之後，星期六一覺醒來，就忙著應付來自紐約時報、華盛頓郵報等各大媒體的電話。星期天他接受了更多的訪問，同時一邊完成他6頁的政治學報告。

星期一霍華德特地在凌晨3時起床，因為要配合東岸時間，接受電視台MSNBC晨間節目「早安喬」（Morning Joe）的現場連線。然後他小睡片刻之後，就趕著去上一堂名叫「資料新聞學」的課。

霍華德說：「這太瘋狂了，真的有點扯，我接受訪問的這些媒體，都是我無法想像的。」

消息轟動全美，霍華德還在調適「爆紅」的滋味，但他仍把新聞工作當成他的人生目標。

他說：「很重要的事情是，為你所居住的社區服務，讓人們可以接收到正確的資訊，知道世界發生了什麼事情。我無法想像如果世界上沒有人來做這件事會是如何。」

(中央社)